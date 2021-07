Giá heo trong nước giảm, nhập khẩu thịt đông lạnh từ Nga gấp 6 lần cùng kỳ

Dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan, Bộ Công thương cho biết trong tháng 5, cả nước nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 71.400 tấn với trị giá 138,08 triệu USD, tăng 70,3% về lượng và tăng 117,1% về trị giá so với tháng 5.2020. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 307.420 tấn với tổng trị giá 602,45 triệu USD, tăng 17,7% về lượng và tăng 45% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nhìn chung, 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt cho Việt Nam là Nga, Mỹ, Ấn Độ, Hà Lan và Ba Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt cho Việt Nam. Nga dẫn đầu là thị trường lớn nhất cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt cho Việt Nam sau 5 tháng đầu năm nay với 45.750 tấn, trị giá 97,49 triệu USD, tăng 493,2% về lượng và tăng 437,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh tăng mạnh khi đạt 63.500 tấn, có trị giá 146,41 triệu USD, tăng 142,2% về lượng và tăng 130,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, trong tháng 5 Việt Nam nhập khẩu thịt sống ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 9 thị trường, trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Úc chiếm 37,8%, Canada chiếm 28%, Mỹ chiếm 18,7%, Đan Mạch chiếm 7,7%... Nhưng tính chung cả 5 tháng đầu năm nay thì Nga cũng dẫn đầu khi cung cấp thịt heo cho Việt Nam 27.410 tấn với trị giá 74,96 triệu USD, tăng gấp 6 lần về lượng và tăng gần 5,5 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.751 USD/tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng theo Bộ Công thương, hiện giá heo hơi trong nước dao động từ 63.000 - 71.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với cuối tháng 5. Giá heo hơi trong nước tiếp tục xu hướng giảm do thị trường tiêu thụ chậm dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát khiến các hoạt động ăn uống và du lịch bị giới hạn, bất chấp động thái tạm ngừng nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan, trong khi nguồn cung được đảm bảo do người chăn nuôi dần hồi phục đàn, việc tái đàn ở các địa phương diễn ra thuận lợi.