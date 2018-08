Giá ngoại tệ 'bào mòn' lợi nhuận doanh nghiệp

Cụ thể, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) dù quý 2 vừa qua vẫn đạt lợi nhuận 1.275 tỉ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước, nhưng trong quý, phần lỗ do chênh lệch tỷ giá tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước với 229,7 tỉ đồng. Trong khi đó phần lãi do chênh lệch tỷ giá trong kỳ chỉ đạt 51,2 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đạt 134 tỉ đồng.

tin liên quan Lộ diện doanh nghiệp 'ăn' vào vốn sau 6 tháng đầu năm Tương tự, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) quý vừa qua vẫn đạt 374 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhưng khoản lỗ tỷ giá trong kỳ lên tới hơn 838,4 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước khoản lỗ này chỉ là 233,3 tỉ đồng. Tuy nhiên hãng hàng không này vẫn có khoản lãi về tỷ giá là 309 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lãi 75,4 tỉ đồng. Tương tự, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) quý vừa qua vẫn đạt 374 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhưng khoản lỗ tỷ giá trong kỳ lên tới hơn 838,4 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước khoản lỗ này chỉ là 233,3 tỉ đồng. Tuy nhiên hãng hàng không này vẫn có khoản lãi về tỷ giá là 309 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lãi 75,4 tỉ đồng.

Hay Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong (NTP) cũng tăng khoản lỗ về tỷ giá lên 434 triệu đồng trong quý 2/2018, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại phần lãi có được do chênh lệch tỷ giá lại giảm từ 93 triệu đồng của năm trước xuống 60,4 triệu đồng của quý 2 năm nay. Điều này dẫn đến kết quả lợi nhuận sau thuế quý vừa qua NTP chỉ tương đương cùng kỳ năm trước khi đạt 109,3 tỉ đồng.

Cũng chịu ảnh hưởng lớn từ sự biến động mạnh giá ngoại tệ vừa qua là các doanh nghiệp dệt may. Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) ghi nhận hết ngày 30.6.2018, doanh thu đạt 9.385,8 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 480,7 tỉ đồng. Thế nhưng mức lời từ chênh lệch giá ngoại tệ của Vinatex bị giảm 33% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 22 tỉ đồng. Trong khi đó mức lỗ từ khoản mục này tăng từ 23 tỉ đồng của năm trước lên 51 tỉ đồng.

Hay Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ sau 6 tháng đầu năm nay bị lỗ vì tỷ giá hơn 11 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận lỗ chưa đến 400 triệu đồng. Công ty cũng cho biết lỗ tỷ giá tăng mạnh nhưng nhờ doanh thu tăng và lợi nhuận gộp tăng vì thị trường thuận lợi nên đã giúp cho mức lợi nhuận quý 2 vẫn đi lên, đạt 43,2 tỉ đồng, tăng mạnh 80% so với cùng kỳ năm trước.

Một doanh nghiệp dệt may khác là Tổng công ty cổ phần may Phong Phú sau 6 tháng đầu năm nay vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 143,2 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Nhưng biến động tỷ giá vừa qua khiến Phong Phú chỉ còn ghi nhận mức lãi 1,5 tỉ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm trước trong khi bị lỗ vì khoản mục này hơn 12 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ hơn 4 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty cổ phần dệt may - đầu tư - thương mại Thành Công ghi nhận mức lãi tỷ giá chỉ 5 tỉ đồng, giảm mạnh so với mức 12 tỉ đồng cùng kỳ năm trước trong khi ghi lỗ hơn 12 tỉ đồng, tăng 20%. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế của Thành Công giảm nhẹ, còn 116 tỉ đồng so với mức 118 tỉ đồng của 6 tháng đầu năm trước...