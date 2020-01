Giá ngoại tệ ngày 10.1: USD tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước đã giảm tỷ giá trung tâm 7 đồng trong sáng 10.1, xuống còn 23.166 đồng/ USD . Các ngân hàng thương mại vẫn không thay đổi giá đồng bạc xanh, Vietcombank mua vào ở mức 23.080 đồng/USD, bán ra 23.230 đồng/USD.

Giá USD tự do giảm nhẹ 5 đồng so với ngày 9.1, mua vào còn 23.185 đồng/USD, bán ra 23.210 đồng/USD. Nhu cầu USD trong nước sụt giảm khi giá vàng giảm nhanh và ngang bằng so với giá thế giới thay vì cao hơn trước đó.

Chỉ số USD-Index tăng thêm 0,3 điểm, lên 97,43 điểm. Ông Cao Phong, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Phó thủ tướng Lưu Hạc sẽ tới Washington vào ngày 13 - 15.1 nhằm ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã lắng dịu kể từ tháng 12.2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, thỏa thuận sẽ được ký tại Nhà Trắng vào ngày 15.1 và hai bên sẽ bước vào đàm phán giai đoạn 2 sau đó.

Giá đồng bảng Anh tiếp tục chao đảo sau khi Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney cho biết đang cân nhắc theo đuổi chính sách kích thích ngắn hạn. Ngày 10.1, tỷ giá GBP/USD giảm xuống mức 1,30668. Ngoài ra, một số ngoại tệ mạnh khác cũng giảm như tỷ giá EUR/USD ở mức 1,11064…