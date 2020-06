Giá nhà đất không giảm vì thủ tục

Kéo dài hơn dự kiến, buổi tọa đàm “Thị trường bất động sản thế nào sau dịch Covid-19?” do Báo Thanh Niên tổ chức hôm qua 11.6 đã nóng ngay từ đầu đến khi kết thúc với hàng loạt vấn đề từ thủ tục hành chính “trói” doanh nghiệp, giá nhà đất cao vì thời gian hoàn thành pháp lý kéo dài hàng chục năm...

Thế nhưng từ cuối năm 2019 đến nay, thị trường BĐS gần như đóng băng, giao dịch sụt giảm nghiêm trọng do hàng loạt dự án không thể triển khai vì vướng mắc thủ tục hành chính, vướng mắc pháp lý khiến nguồn cung đất nền, căn hộ trở nên khan hiếm, người mua ít sự lựa chọn. Tình trạng này chưa được giải quyết thì sang đầu năm 2020, dịch Covid-19 ập đến khiến giao dịch trên thị trường sụt giảm chưa từng thấy.

Một dự án làm thủ tục có thể mất 3 - 5 năm. Có dự án như của Tập đoàn Đại Phúc Land phải mất 15 năm mới xong thủ tục nên chắc chắn giá chỉ có tăng chứ không thể giảm do chi phí vốn quá lớn

Bất chấp thực tế đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, khẳng định thị trường BĐS hiện nay về bản chất không xấu. Bằng chứng là tất cả các dự án nhà ở từ cao cấp đến bình dân khi đưa ra thị trường đạt tỷ lệ hấp thụ rất cao, đến 99 - 100% ở phân khúc nhà ở xã hội; nhà ở thương mại giá trị từ 2 tỉ đồng/căn trở xuống đạt tỷ lệ 100% và nhà ở cao cấp đạt 70 - 80%, có những dự án tiêu thụ tới 100%.

Song, khó khăn lớn nhất chính là khan hiếm dự án, sản phẩm. Ông Châu chỉ rõ nguyên nhân lớn nhất khiến nguồn cung BĐS khan hiếm nghiêm trọng là sự chồng chéo, mâu thuẫn, xung đột trong các quy định pháp luật hiện hành. Theo số liệu báo cáo thống kê của Sở TN-MT và Sở Xây dựng TP.HCM, từ tháng 12.2015 đến cuối năm 2018, có tới 126 dự án nhà ở có quỹ đất tổng hợp bị tắc vì thủ tục đầu tư. Từ đó đến nay, các doanh nghiệp (DN) không còn trình xin đầu tư thêm dự án nào vì cứ trình lên là tắc.

Không đồng tình với con số này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Môi giới BĐS Việt Nam, cho rằng số dự án bị vướng mắc trên địa bàn TP.HCM nhiều hơn con số 126 dự án mà các sở, ngành của thành phố đã báo cáo. “Qua những báo cáo và điều tra thực tế, chúng tôi khẳng định tại TP.HCM không phải chỉ có hơn 100 dự án bị tắc. Còn nhiều hơn con số này các dự án không thể triển khai, mặc dù đã xong hết các vấn đề chính của thủ tục nhưng vẫn chưa được cấp các giấy tờ để DN có thể xây dựng và bán hàng, khiến các dự án phải nằm bất động 3 - 4 năm, thậm chí 15 năm”, ông Đính nói.

Ngay lập tức, ông Lê Hoàng Châu phản biện: “Con số 126 dự án đang tắc là hoàn toàn chính xác, nằm trong báo cáo của Sở Xây dựng và Sở TN-MT. Chúng tôi cũng đã nói rõ, đây là con số được thống kê trong giai đoạn từ 10.12.2015 đến cuối năm 2018, sau đó các DN không trình thêm dự án nữa vì dù có trình thì cũng tắc. Các dự án sau đó nhiều hơn thì cũng không được xếp vào danh sách “đứng hình” vì chưa trình dự án”.

Số liệu các dự án BĐS “đứng hình” tại TP.HCM là bao nhiêu còn chưa hạ hồi, một loạt bức xúc của các DN về thủ tục nhiêu khê phản ánh ngay sau đó tiếp tục làm nóng không khí hội trường. Thủ tục pháp lý, hành chính... mất nhiều năm cho một dự án là chuyện ai cũng biết, thế nhưng câu chuyện mất tới 15 năm để hoàn thiện thủ tục cho 1 dự án của Tập đoàn Đại Phúc vẫn khiến các khách mời tham gia buổi tọa đàm kinh ngạc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Đại Phúc Land, chia sẻ: Khi công ty đầu tư các dự án quy mô lớn tới gần 200 ha ở cửa ngõ phía đông, DN này đã phải mất 15 năm chật vật hoàn thiện các thủ tục hành chính. Thời gian từ khi xin thủ tục đến triển khai dự án quá lâu, dẫn đến độ “vênh” giữa thiết kế ban đầu so với nhu cầu thị trường.

Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), cũng ngay lập tức trả lời: “Thông thường, các DN thường nộp đơn điều chỉnh dự án từ lớn thành nhỏ. Việc này cần xem xét kỹ vì làm tăng áp lực dân số khu vực trung tâm, nội đô. Dự án của Đại Phúc Land xin điều chỉnh từ diện tích nhỏ thành lớn rất đáng hoan nghênh, phù hợp với chủ trương chung. Do đó, Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS sẽ cùng Sở Xây dựng TP, cơ quan chuyên môn có các hướng dẫn, giải quyết cho DN về thủ tục cơ cấu căn hộ phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, thiết kế cơ sở”.

Đến bước cuối cùng là cấp sổ hồng cho cư dân cũng hết sức khó khăn. Ông Dũng dẫn chứng: Hưng Thịnh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định trước tháng 7.2014, nếu có điều chỉnh công năng dự án thì vẫn đủ điều kiện để được cấp sổ hồng nhưng các cơ quan chức năng đều e dè vì lý do điều chỉnh.

Chưa kể, trong việc điều chỉnh công năng dự án, khi có phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung thì trách nhiệm thuộc về các cơ quan nhà nước. DN thậm chí đã đề nghị ký quỹ một phần vì có thể phát sinh nghĩa vụ tài chính do điều chỉnh dự án và mong sẽ được giải quyết cấp sổ hồng cho cư dân đối với phần diện tích sở hữu riêng, nhưng từ trước đến nay cũng chưa được giải quyết ở dự án nào. “Đơn vị nào cũng hỏi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính hay chưa. Tại sao các cơ quan có thẩm quyền không căn cứ trên quy định mà bắt chúng tôi phải hỏi lòng vòng?”, ông Dũng đặt vấn đề.

Ông Nguyễn Trọng Ninh giải thích: Liên quan đến quy trình giải quyết các vấn đề của dự án, không có luật nào quy định 1 quy trình chung. Tuy nhiên thực tế yêu cầu phải đưa ra 1 quy trình chuẩn cho các dự án và việc này thuộc thẩm quyền của TP.HCM. Bộ sẽ tham gia cho ý kiến và phối hợp cùng các bộ ngành khác để giải quyết các vướng mắc về luật, nếu có.

Về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , ông Ninh nhấn mạnh nguyên tắc chung là người dân phải được cấp sau khi mua bán xong, còn vướng mắc về thủ tục của chủ đầu tư thì các địa phương phải xử lý sau. Đồng thời, quy định chung về điều kiện cấp giấy hồng thuộc Bộ TN-MT đã nêu đầy đủ. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, nếu vướng mắc chỗ nào thì sở TN-MT sẽ tiếp nhận giải quyết. Về thủ tục điều chỉnh dự án, luật Đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015 đã có quy định khi nào điều chỉnh và thẩm quyền nào cho phép điều chỉnh dự án. Nội dung thủ tục điều chỉnh do Sở KH-ĐT chủ trì. Một phần liên quan đến thủ tục xây dựng hay liên quan đến quy hoạch và điều chỉnh cơ cấu căn hộ cũng đã có quy trình rõ ràng, do Sở Xây dựng địa phương quản lý. Còn khi phát sinh tranh chấp giữa sở hữu chung và riêng, thẩm quyền giải quyết trước hết là chính quyền địa phương. Các bộ chỉ làm cơ chế chính sách và thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Theo ông Lê Hoàng Châu, nếu trong năm 2018, nguồn cung chỉ giảm ở mức 20% thì đến 2019 đã sụt giảm tới 70%. Cả năm 2019 chỉ có 1 dự án được “chạy”. Điều này là nguyên nhân chính khiến dù khủng hoảng do đại dịch nhưng giá BĐS thời gian qua vẫn không giảm. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính cũng khẳng định giá nhà đất chỉ có tăng. Thậm chí, nhiều DN dự kiến làm nhà ở giá bình dân, nhưng đến nay bán hơn 30 triệu đồng/m. Nguyên nhân là do chi phí tăng nên phải đẩy giá lên, và cũng không ngoại trừ việc nguồn cung hạn chế đẩy giá nhà đất tăng. “Một dự án làm thủ tục có thể mất 3 - 5 năm. Có dự án như của Tập đoàn Đại Phúc Land phải mất 15 năm mới xong thủ tục nên chắc chắn giá chỉ có tăng chứ không thể giảm do chi phí vốn quá lớn”, ông Đính nói thẳng.