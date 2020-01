Giá nhà đắt nhất thế giới, nhà đầu tư Hồng Kông sang Việt Nam tìm cơ hội

Nguồn vốn FDI vào TP.HCM đạt 8,3 tỉ USD, tăng 39,4% so với năm 2018, với Top 5 nhà đầu tư lớn nhất đến từ Hồng Kông (39,14%), Singapore (18,21%), Hàn Quốc (10%), British Virgin Islands (9,74%), Nhật Bản (9,26%). Lĩnh vực bất động sản đứng thứ hai trong thu hút nguồn vốn FDI với giá trị khoảng 2,06 tỉ USD, chiếm 24,9% tổng nguồn vốn FDI của thành phố. Năm 2019, các nhà đầu tư nước ngoài có xu thế lựa chọn phương thức hợp tác với các doanh nghiệp bất động sản trong nước để phát triển các dự án.

Chỉ nhìn vào mức giá này cũng thấy được sự hấp dẫn của thị trường bất động sản Việt Nam so với khu vực nói chung và các nhà đầu tư Hồng Kông nói riêng. Điều đó cũng lý giải vì sao các nhà đầu tư Hồng Kông dẫn đầu trong top 5 nhà đầu tư lớn nhất tại TP.HCM trên thị trường bất động sản.

Thế nhưng, bất động sản TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn do vướng mắc thủ tục. Nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất của TP.HCM năm 2019 bị sụt giảm đáng kể so với năm 2018 và nhất là so với năm 2017 do thị trường bất động sản gặp khó khăn. Thu tiền sử dụng đất 2019 chỉ đạt 14.650 tỉ đồng, giảm 11,2% so với năm 2018 và giảm 18,2% so với năm 2017; Thu tiền thuê đất đạt 6.031 tỉ đồng, tăng 11,9% so với năm 2018. Năm 2019, số nợ tiền sử dụng đất là 974 tỉ đồng tăng 33,4% so với năm 2018; Số nợ tiền thuê đất là 2.837 tỉ đồng, tăng đến 85,9% so với năm 2018. Bên cạnh đó, nhiều dự án nhà ở chưa được UBND thành phố ban hành quyết định thu tiền sử dụng đất, do vướng mắc về cách tính tiền sử dụng đất đối với các thửa đất công xen kẹt trong dự án và cả các phương pháp xác định giá đất, nên các chủ đầu tư không thể thực hiện được nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. Do vậy, dự án không hội đủ điều kiện để được huy động vốn từ khách hàng, làm tăng chi phí doanh nghiệp, nhất là chi phí tài chính và làm tăng giá bán nhà, mà cuối cùng người mua nhà phải gánh chịu.