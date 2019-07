Gia tăng mua điện từ Trung Quốc

Theo TS Ngô Đức Lâm, nguyên Phó viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công thương), VN đã mua điện từ Trung Quốc rất lâu và sau này mua thêm từ Lào chủ yếu phục vụ cho các vùng biên giới giáp biên hai nước. Lý do là chuyển điện từ đất liền ra vùng biên giới tổn thất trên lưới điện khá lớn, không hiệu quả bằng mua ngay bên cạnh. Vì thế Quy hoạch điện VII điều chỉnh, kế hoạch nhập khẩu điện tổng cộng có thể tăng lên mức 5 tỉ kWh/năm. Tỷ lệ này vẫn nhỏ so với tổng nhu cầu sản xuất và tiêu thụ của cả nước lên hơn 200 tỉ kWh/năm. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng cho rằng về dài hạn, nếu như tỷ lệ điện nhập khẩu tăng dần thì phải tính toán quy hoạch lại các nguồn cung trong nước để không phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Cho rằng tỷ lệ mua điện từ Trung Quốc hiện nay thấp là so với tổng sản lượng và tiêu thụ của cả nước, nhưng chuyên gia kinh tế, TS Lê Đăng Doanh so sánh, nếu chỉ so với các vùng biên giới phía bắc thì đây là tỷ lệ cao. Điều này không nên kéo dài mà phải tính toán để chủ động hơn. Vì nếu nguồn cung bên ngoài vì lý do nào đó bị dừng đột ngột sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. Hơn nữa đây cũng là sản phẩm đặc biệt trong phát triển an ninh quốc phòng nên nếu xảy ra sự cố gì đều gây mất an toàn lớn. Do đó chỉ nên xem là giải pháp ngắn hạn.