Giá thịt heo tăng cao giúp Vissan, Vilico lãi đậm

Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan - VSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2020 với doanh thu thuần hơn 1.453 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019 và lãi sau thuế 46,5 tỉ đồng, tăng 19%. Trong đó, doanh thu thịt tươi sống chiếm gần 669 tỉ đồng, tăng 20% và doanh thu thực phẩm chế biến chiếm gần 742 tỉ đồng, tăng 22%.

Theo giải trình của Vissan , lợi nhuận tăng phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo tại chi nhánh. Đồng thời, công ty không trích lập lợi thế kinh doanh trong kỳ do đã thực hiện đủ trong năm 2019. Trên sàn, cổ phiếu VSN của Vissan sau khi sụt giảm trong tháng 3 thì tháng 4 đã tăng liên tục và hiện ở mức 27.600 đồng/cổ phiếu. Năm vừa qua, giá heo tăng mạnh vào cuối năm giúp Vissan đạt doanh thu 4.993 tỉ đồng, tăng gần 11,8% so với năm 2018 và lợi nhuận trước thuế 226 tỉ đồng, cao nhất 49 năm qua.

Tương tự, Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco (MLS), đơn vị chuyên chăn nuôi heo siêu nạc, sản xuất và kinh doanh heo thương phẩm, heo giống… cũng nhờ giá heo tăng vọt đã thu được doanh thu quý 1/2020 hơn 93 tỉ đồng, tăng gần 34% so với quý 1/2019. Đặc biệt, nếu cùng kỳ năm trước, MLS bị lỗ 7,1 tỉ đồng thì quý đầu năm nay doanh nghiệp đã lội ngược dòng với mức lãi sau thuế hơn 22,1 tỉ đồng. Điều này đưa tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần của Mitraco từ mức âm 10,33% của quý 1/2019 lên 23,8% trong quý 1/2020... Ngay sau khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm nay, cổ phiếu MLS tăng trần liên tiếp 4 phiên cuối cùng của tháng 4, lên 22.300 đồng/cổ phiếu và hiện tăng gần gấp đôi so với đầu năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico - VLC) báo cáo quý 1/2020 đạt doanh thu đạt 633,4 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 28,1%, tăng khá mạnh so với con số 19,1% quý 1/2019. Kết quả công ty báo lãi sau thuế gần 50 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.