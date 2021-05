Giá tiêu tăng trở lại dù xuất khẩu còn chậm

Theo trang tintaynguyen.com, giá hạt tiêu sáng 25.5 tại các vùng nguyên liệu Tây nguyên và miền Nam tăng thêm 500 - 1.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đồng Nai chốt ở 65.500 đồng/kg, Bà Rịa-Vũng Tàu ở mức 69.500 đồng/kg... Cho đến thời điểm hiện tại, giá đã tăng mạnh thêm 1.000 - 1.500 đồng, áp sát mốc 70.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới , kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ hay giá tiêu xuất khẩu của Indonesia, Việt Nam (tiêu đen và tiêu trắng) tăng nhẹ, trong khi giá xuất khẩu của Brazil, Malaysia, Ấn Độ giữ nguyên.

Báo cáo của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy, nguồn cung hạt tiêu toàn cầu hạn chế là do diện tích giảm và năng suất thấp. Nguyên nhân xuất phát từ yếu tố thời tiết không thuận lợi và kỹ năng bảo quản chưa tốt. IPC nhận định, sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2021 dự kiến đạt 555.000 tấn, giảm 21.000 tấn so với năm 2020. Trong đó, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam dự kiến đạt 220.000 tấn, giảm 20.000 tấn so với năm 2020. Nhận định trên giúp giá tiêu có chiều hướng tích cực trong dài hạn.

Thị trường hạt tiêu nội địa trong thời gian từ đầu tháng 5 đến nay khá ảm đạm. Các doanh nghiệp trong nước không đẩy mạnh thu mua do đã có đủ lượng hàng. Nhưng vài ngày qua thị trường đã bắt đầu nhộn nhịp hơn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu tiêu của Việt Nam trong tháng 4 đạt 32.000 tấn, trị giá 105 triệu USD, tăng 2,6% về lượng và tăng 13,5% về trị giá so với tháng 3. Còn so với tháng 4.2020, xuất khẩu tiêu giảm 10% về lượng nhưng tăng 45,5% về trị giá. Tổng cộng 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tiêu của Việt Nam đạt xấp xỉ 93.600 tấn, trị giá 284 triệu USD, giảm 19,6% về lượng, nhưng tăng 14,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung, giá xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt mức 3.039 USD/tấn, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chính giảm, nhưng xuất khẩu sang thị trường Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Anh tăng so với cùng kỳ năm 2020.