Giá tiêu tăng trở lại, Hiệp hội hồ tiêu quốc tế cảnh báo ‘tăng nóng’

Theo cập nhật của trang tintaynguyen, giá tiêu sáng 25.3 tại nhiều tỉnh, thành tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, tiêu được thu mua với mức 72.000 đồng/kg; tại Gia Lai, giá tiêu ở mức 71.000 đồng/kg; tại Đồng Nai ghi nhận mức 70.000 đồng/kg; tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 74.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg hay tại Bình Phước, giá tăng lên 73.000 đồng/kg... Dù đã giảm so với mức đỉnh 80.000 đồng/kg vào cuối tuần qua nhưng giá tiêu hiện vẫn cao hơn nhiều so với đầu năm.