Giá USD hôm nay 13.5.2021: Đồng bạc xanh phục hồi khi lạm phát tăng

Ngày 13.5, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh tỷ giá trung tâm 19 đồng/USD, lên 23.168 đồng/USD. Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm 20 đồng, Vietcombank mua vào còn 22.910 - 22.940 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD; Eximbank mua USD với giá 22.960 - 22.980 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD… Đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng nhẹ 20 đồng/USD, mua vào 23.270 đồng và bán ra 23.320 đồng.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh, Vietcombank giảm đô la Úc 190 đồng, xuống 17.367 - 17.543 đồng ở chiều mua vào và bán ra 18.093 đồng; euro giảm 146 đồng, còn 26.996 - 27.269 đồng ở chiều mua vào và bán ra 28.407 đồng; france Thuỵ Sĩ giảm gần 130 đồng, mua vào còn 24.736 - 24.986 đồng và bán ra 25.769 đồng; bảng Anh giảm 176 đồng, mua vào còn 31.594 - 31.913 đồng và bán ra 32.913 đồng…

Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng vọt sau nhiều ngày giảm, chỉ số USD-Index tăng 0,43 điểm, lên 90,64 điểm. Chỉ số lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến đã thúc đẩy chỉ số đô la Mỹ tăng và lợi tức kho bạc Mỹ tăng. Lợi tức trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện đạt khoảng 1,69%. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 4 cho thấy mức tăng nóng hơn dự kiến là 0,8% so với tháng 3 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những con số lớn nhất kể từ năm 2008. Các dự báo cho rằng CPI tháng 4 sẽ tăng 0,2% so với tháng 3 và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội hằng năm của họ ở mức 4,3% vào năm 2021, tăng so với ước tính cuối cùng là tăng trưởng 3,8%. EU chứng kiến lạm phát hằng năm vào năm 2021 là 1,7% và 1,3% vào năm 2022. Những con số lạm phát thấp này cho thấy giá cả tăng cao trong hai năm tới, điều này mâu thuẫn với một số dấu hiệu gần đây cho thấy lạm phát giá đang tăng nhanh hơn nhiều.