Giá USD hôm nay 14.10.2020: Nhích nhẹ trên thị trường thế giới

Sáng 14.10, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.195 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày hôm trước. Tỷ giá USD của nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục đứng yên như Vietcombank vẫn mua vào 23.070 đồng/USD và bán ra 23.280 đồng/USD... Đồng USD tại thị trường Việt Nam hầu như không biến động trong những tháng qua khi nguồn cung ngoại tệ khá dồi dào. Cả nước xuất siêu 9 tháng đạt kỷ lục gần 18 tỉ USD; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện 9 tháng qua vẫn đạt mức cao 13,8 tỉ USD, chỉ giảm nhẹ 3,2% so cùng kỳ năm 2019...