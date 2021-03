Giá USD hôm nay 15.3.2021: 'Nhảy vọt' chạm 24.000 đồng

Sáng 15.3, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 17 đồng lên 23.183 đồng/USD. Nhưng tỷ giá tại các ngân hàng thương mại hầu như đứng yên. Cụ thể như Vietcombank tiếp tục mua vào 22.930 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá mua vào 22.950 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh trở lại với giá mua vào lên 23.900 đồng/USD và bán ra 24.000 đồng/USD. So với cuối tuần qua, giá USD "chợ đen" tăng thêm 80 đồng ở chiều mua vào và tăng 130 đồng ở chiều bán ra. Điều này đẩy chênh lệch giữa giá mua và bán lên 100 đồng/USD thay vì chỉ ở mức 50 đồng/USD như cuối tuần qua.