Giá USD hôm nay 16.3.2021: Đồng loạt tăng trong ngân hàng

Sáng 16.3, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng thêm 21 đồng lên 23.204 đồng/USD. Tương tự, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi lên. Cụ thể như Vietcombank tăng 30 đồng so với ngày hôm trước, lên mức mua vào 22.960 đồng/USD và bán ra 23.170 đồng/USD; Eximbank cộng thêm 20 đồng lên mức mua vào 22.970 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do vẫn giữ nguyên giá mua vào là 23.900 đồng/USD nhưng giảm 30 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.970 đồng/USD. Điều này giúp chênh lệch giữa giá mua và bán giảm còn 70 đồng/USD thay vì ở mức cao 100 đồng/USD như ngày đầu tuần.