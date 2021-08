Giá USD hôm nay 17.8.2021: Dè dặt tăng trở lại

Trên thị trường quốc tế , chỉ số USD-Index tăng lên 92,63 điểm, cộng 0,09 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, tỷ giá USD tăng trở lại sau khi dữ liệu hoạt động kinh tế từ Trung Quốc gây thất vọng đã giúp đồng bạc xanh khắc phục một số thiệt hại gần đây sau khi tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ giảm mạnh vào tuần trước. Cụ thể, doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và đầu tư bất động sản trong tháng 7 của Trung Quốc đều yếu hơn dự kiến do đợt bùng phát dịch Covid-19 mới đây. Điều đó đẩy đồng bạc xanh tăng 0,1% so với nhân dân tệ và tăng 0,6% so với đô la Úc - đồng tiền vốn có mối liên hệ mạnh với nền kinh tế Trung Quốc.