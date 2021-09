Giá USD hôm nay 19.9.2021: Đô la tự do tăng 20 đồng trong tuần

Sáng 19.9, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.119 đồng/USD, tăng vỏn vẹn 1 đồng so với cuối tuần trước. Còn giá USD tại một số ngân hàng thương mại đi ngang suốt tuần, chẳng hạn Vietcombank vẫn giữ mua vào 22.640 đồng/USD và bán ra 22.870 đồng/USD; Eximbank cũng duy trì giá mua vào 22.670 đồng/USD và bán ra 22.850 đồng/USD... Riêng giá USD tự do cuối tuần mua vào là 23.060 đồng/USD và bán ra 23.230 đồng/USD, tăng 10 đồng ở chiều mua vào và tăng 20 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.