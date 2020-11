Giá USD hôm nay 22.11.2020: Trong nước duy trì xu hướng đi ngang

Ngược lại, tỷ giá euro giảm cuối tuần nhưng tính chung cả tuần qua vẫn tăng nhẹ. Chẳng hạn Vietcombank niêm yết là 26.818 – 28.185 đồng/eruro, tăng thêm 77 – 80 đồng/euro so với ngày đầu tuần; Eximbank giao dịch 27.197 – 27.716 đồng/euro, cộng 45 – 58 đồng/euro... Trên thị trường chợ đen, giá euro tăng thêm 30 đồng so với ngày đầu tuần, lên 27.450 - 27.530 đồng/euro.

Theo số liệu của Bộ phận phân tích Công ty chứng khoán SSI, trong tuần 9.11 - 13.11, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào một lượng lớn ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại tương đương khoảng hơn 30.000 tỉ đồng được bơm ra thị trường. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan công bố thặng dư thương mại tháng 10 của cả nước ở mức 2,94 tỉ USD - cao hơn so với mức ước tính 2,2 tỉ USD của Tổng cục Thống kê đưa ra trước đó. Như vậy, tổng thặng dư thương mại 10 tháng được đưa lên mức kỷ lục mới là gần 20 tỉ USD. Nguồn cung ngoại tệ dồi dào, NHNN tiếp tục mua vào lượng lớn ngoại tệ, dự trữ ngoại hối hướng gần hơn đến mục tiêu 100 tỉ USD vào cuối 2020 mà Chính phủ đã đưa ra. Bởi vậy, SSI cho rằng xu hướng đi ngang của tỷ giá USD trong nước sẽ tiếp tục được duy trì.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index chốt cuối tuần ở mức 92,41 điểm, không thay đổi nhiều dù đã nhích nhẹ trở lại từ mức thấp trước đó. Bloomberg dẫn nhận định của các chuyên gia Citigroup cho biết, đồng USD có thể giảm tới 20% vào năm 2021 nếu vắc xin Covid-19 được phân phối rộng khắp, giúp tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu phục hồi. So với mức đỉnh của tháng 3, chỉ số USD do Bloomberg tính toán đã giảm khoảng 11% và đang chịu thêm áp lực sau thông tin tích cực về vắc xin Covid-19 . Ngoài những tác động từ các đột phá về vắc xin, các chuyên gia Citigroup cũng dự đoán đồng USD có thể chịu ảnh hưởng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ vẫn giữ chính sách tiền tệ nới lỏng kể cả khi kinh tế toàn cầu bình thường trở lại...