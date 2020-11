Lên kế hoạch phân phối vắc xin Covid-19

Bài toán phân phối Theo Reuters, vắc xin của Pfizer/BioNTech cần được lưu trữ trong nhiệt độ âm 70 độ C, nên sẽ đặt ra thách thức trong việc lưu trữ và vận chuyển. Vắc xin này có thể được lưu trữ trong tủ lạnh thông thường từ 2 - 8 độ C, nhưng khi đó hạn sử dụng chỉ là 5 ngày. Vắc xin của Moderna có hạn sử dụng 30 ngày nếu được lưu trữ trong tủ lạnh từ 2 - 8 độ C và 6 tháng nếu được trữ ở nhiệt độ âm 20 độ C. Theo The Guardian, các lọ vắc xin sẽ được cho vào những thùng đông lạnh chuyên dụng chứa đá khô với số lượng 1.000 lọ/thùng, tích hợp cảm biến nhiệt để đảm bảo duy trì đúng nhiệt độ cần thiết.