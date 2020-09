Giá USD hôm nay 27.9.2020: Duy trì đà tăng suốt tuần

Giá USD tại các ngân hàng thương mại trong tuần đã tăng nhẹ sau nhiều tháng hầu như đứng yên. Vietcombank tăng thêm 10 đồng lên giá mua vào 23.260 đồng/USD và bán ra lên 23.280 đồng/USD; Eximbank tăng lên mức 23.100 – 23.270 đồng/USD... Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước niêm yết phiên cuối tuần ở mức 23.223 đồng/USD, tăng 27 đồng so với cuối tuần trước. Trên thị trường tự do, giá USD cũng nhảy vọt trong tuần, lên 23.240 – 23.280 đồng/USD, cao hơn 80 – 90 đồng so với cuối tuần trước. Giá USD tự do liên tục đi lên do tác động từ thị trường quốc tế nhưng phần lớn bị ảnh hưởng từ giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới 3,35 triệu đồng/lượng.