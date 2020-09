Giá USD ngày 22.9.2020: Bật tăng trước lo ngại dịch Covid-19 tái phát

Sáng 22.9, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.200 đồng/USD, tăng 9 đồng so với ngày đầu tuần. Tuy nhiên, giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn không thay đổi và xoay quanh mức giao dịch 23.060 – 23.270 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD cũng tăng thêm 10 đồng ở chiều mua vào lên 23.170 đồng/USD và tăng 30 đồng ở chiều bán ra, lên 23.220 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index tăng lên 93,54 điểm, cộng thêm 0,67 điểm so với ngày hôm trước. Đồng euro và đô la Úc đều giảm so với đồng bạc xanh. Theo Reuters, tỷ giá USD đang ghi nhận sức tăng mạnh. Trong khi đó, các loại tiền tệ rủi ro suy yếu do các nhà đầu tư quay sang tìm kiếm tài sản an toàn trước bối cảnh thị trường chứng khoán trên toàn thế giới lao đao vì lo ngại tác động kinh tế từ xu hướng gia tăng các ca nhiễm Covid-19 mới.