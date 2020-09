Giá USD ngày 18.9.2020: Ngân hàng tăng giá

Ngày 18.9, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 3 đồng/USD, lên 23.196 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch tăng thêm 3 đồng/USD, lên 23.180 đồng/USD. Mức này cao hơn 5 đồng/USD so với giá mua USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, hiện đang là 23.175 đồng/USD.

Lãi suất USD giao dịch ở mức thấp, kỳ hạn qua đêm 0,18%/năm, 1 tuần 0,22%/năm, 2 tuần 0,31%/năm (tăng nhẹ 0,01%/năm), 1 tháng 0,45%/năm (giảm 0,01%/năm). Các ngân hàng thương mại mua USD từ tổ chức, cá nhân ở mức thấp, như Vietcombank mua vào 23.060 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD đứng ở 23.165 đồng/USD chiều mua vào và bán ra 23.185 đồng/USD.

Ngược lại, giá USD trên thị trường quốc tế giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, còn 92,87 điểm. Các nhà đầu tư bán USD khi Mỹ công bố thông tin việc làm . Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 12.9 ở mức 860.000 đơn, giảm so với 893.000 đơn của tuần trước đó, tuy nhiên vẫn ở trên mức 825.000 đơn theo kỳ vọng. Tiếp theo, số cấp phép xây dựng và số nhà khởi công tại Mỹ trong tháng 8 lần lượt ở mức 1,47 triệu đơn và 1,42 triệu căn; thấp hơn so với 1,48 triệu đơn và 1,49 triệu căn của tháng 7, đồng thời thấp hơn so với dự báo ở mức 1,51 triệu đơn và 1,47 triệu căn.