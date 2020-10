Giá USD hôm nay 31.10.2020: Tăng trước nhu cầu nắm giữ

Ngày 31.10, giá USD tự do tăng thêm 10 đồng/USD, mua vào lên 23.230 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD. USD tự do liên tục biến động trong những ngày gần đây khi giá vàng trong nước giữ mức cao hơn thế giới, đặc biệt vàng nữ trang cao hơn khoảng 800.000 đồng/lượng. Nhu cầu USD tăng lên được cho là đến từ việc thanh toán nguồn vàng không chính thức. Chẳng hạn vào ngày 30.10, Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển 51 kg kim loại vàng (nghi là vàng 24 kara) từ Campuchia về Việt Nam.