Giá USD hôm nay 4.5.2021: Thị trường tự do sụt giảm

Sáng 4.5, giá USD trên thị trường tự do giảm 20 - 30 đồng so với hôm qua, xuống mức mua vào 23.620 đồng/USD và bán ra 23.700 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tiếp tục được kéo tăng lên 80 đồng thay vì chỉ ở mức 70 đồng như hôm qua. Ngược lại, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.174 đồng/USD, tăng 16 đồng so với trước đợt nghỉ lễ. Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đứng ở mức thấp như Vietcombank mua vào là 22.940 đồng/USD và bán ra 23.150 đồng/USD, tăng 10 đồng so với trước kỳ nghỉ lễ; Eximbank mua vào 22.950 đồng/USD và bán ra 23.130 đồng/USD...