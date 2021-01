Giá USD hôm nay 5.1.2021: Thị trường tự do bật tăng, ngân hàng sụt giảm

Sáng nay (5.1), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.121 đồng/USD, giảm 10 đồng so với ngày hôm trước. Tương tự, Vietcombank giảm giá giao dịch USD thêm 10 đồng so với ngày hôm trước, xuống 22.970 - 23.180 đồng/USD. Nhưng ngân hàng Eximbank giữ nguyên giá niêm yết là 22.980 - 23.160 đồng/USD như cuối ngày hôm trước sau khi đã giảm mạnh so với cuối năm 2020... Ngược lại, trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh trở lại 50 - 60 đồng so với ngày hôm trước, lên 23.370 - 23.430 đồng/USD.