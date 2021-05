Giá USD hôm nay 9.5.2021: Đô la tự do giảm gần 200 đồng trong tuần

Sáng 9.5, giá USD tại các ngân hàng thương mại đa số tăng, ngược với xu hướng thế giới. Chẳng hạn Vietcombank mua vào lên 22.950 và bán ra 23.160 đồng/USD, tăng 20 đồng so với cuối tháng 4; Eximbank mua USD với giá 22.970 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD, tăng 20 đồng… Ngược lại, giá USD tự do vẫn đi xuống, mua vào 23.400 đồng/USD và bán ra 23.460 đồng/USD, giảm 190 - 200 đồng so với cuối tháng 4.