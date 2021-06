Giá USD hôm nay 9.6.2021: Tiếp đà giảm từ ngân hàng đến thị trường tự do

Sáng 9.6, giá USD tiếp tục giảm mạnh. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.107 đồng/USD, giảm 13 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Vietcombank trong ngày 8.6 giảm thêm 20 đồng và đang duy trì giá mua vào 22.830 đồng/USD và bán ra 23.060 đồng/USD; Eximbank cũng giảm 30 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 22.850 đồng/USD và giữ nguyên giá bán ra 23.060 đồng/USD như hôm qua... Tính chung giá USD ở các ngân hàng thương mại đã giảm 85 - 100 đồng so với cuối tuần qua.

Giá USD tự do đầu ngày giữ nguyên mức mua vào là 23.100 đồng/USD và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.140 đồng/USD và tính chung giảm khoảng 60 đồng so với cuối tuần qua.

Tương tự, giá euro cũng sụt giảm nhanh. Chẳng hạn Vietcombank hiện mua vào 27.102 đồng/euro và bán ra 28.518 đồng/euro, giảm 29 đồng ở chiều mua vào và giảm 31 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Còn nếu so với ngày đầu tuần, giá euro tại Vietcombank cũng giảm từ 85 - 89 đồng/euro. Tại ngân hàng Eximbank, giá euro được mua vào 27.629 đồng/euro và bán ra 28.221 đồng/euro, giảm 47 đồng ở chiều mua vào và giảm 10 đồng ở chiều bán ra; đưa mức giảm tổng cộng so với phiên đầu tuần lên 110 đồng/euro ở chiều mua vào và giảm 74 đồng/euro ở chiều bán ra...

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index đầu ngày đạt 90,09 điểm, tăng nhẹ 0,09 điểm. Giá USD thế giới có dấu hiệu đi lên, nhưng vẫn ở mức thấp do ảnh hưởng bởi báo cáo bảng lương đáng thất vọng tại Mỹ vào tuần trước. Theo các nhà phân tích, đồng bạc xanh có thể sẽ đi theo xu hướng của tháng trước, đó là đồng tiền này được bán ra mạnh khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp chỉ ra mức thấp, nhưng sau đó tỷ giá USD quay đầu tăng với việc chỉ số tiêu dùng tăng đột biến trong tháng 4.