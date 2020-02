Giá USD ngày 18.2: Sụt giảm khi Trung Quốc có thuốc chữa Covid-19

Đầu ngày 18.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước giảm 4 đồng xuống 23.214 đồng. Điều này đẩy tỷ giá USD ở một số ngân hàng thương mại giảm theo. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giảm giá mua USD xuống còn 23.135 đồng/USD và bán ra 23.305 đồng/USD. So với ngày đầu tuần trước đó thì tỷ giá USD đã giảm 10 đồng ở mỗi chiều giao dịch. Ngược lại giá euro tại ngân hàng này nhích nhẹ thêm 10 đồng so với cuối tuần qua, lên mức mua vào 24.693 đồng/euro và bán ra 25.821 đồng/euro.