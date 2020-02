Giá USD ngày 17.2: Đầu tuần trong nước đứng yên

Đầu ngày 17.2, hầu như nhiều ngân hàng thương mại chưa thay đổi tỷ giá USD. Chẳng hạn tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD ở mức mua vào 23.145 đồng/USD và bán ra 23.315 đồng/USD. Tỷ giá này đứng yên so với cuối tuần qua. Hay tại Eximbank, tỷ giá cũng không thay đổi khi mua vào 23.170 đồng/USD và bán ra 23.300 đồng/USD...

Vào lúc 8 giờ sáng, chỉ số USD-Index trên Kitco ghi nhận đứng ở mức 99,14 điểm, giảm nhẹ 0,01 điểm so với ngày trước đó. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,0840 còn tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% ở mức 1,30482... Việc chỉ số USD-Index đã vượt mức 99 điểm trong tuần qua khiến nhiều chuyên gia nhận định đà tăng của đồng bạc xanh vẫn chưa dừng lại.

Trong tuần này, một số dữ liệu kinh tế trên thế giới được công bố có thể sẽ gây ra tác động với thị trường ngoại hối. Trong đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 1 vào ngày 19.2. Nhiều khả năng biên bản sẽ có nhắc đến tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế Mỹ cho dù trước đó Fed nhiều lần xác nhận giữ nguyên lập trường hiện tại về chính sách tiền tệ trong những tuần gần đây.

Song song đó, dữ liệu về thị trường nhà ở Mỹ, gồm số lượng nhà ở xây mới, số lượng giấy phép xây dựng mới và doanh số bán nhà hiện có, cũng được công bố và các chuyên gia dự đoán lĩnh vực nhà ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Bên cạnh đó, Anh cũng sẽ công bố một loạt dữ liệu kinh tế mới trong tuần này như Báo cáo việc làm công bố vào ngày 18.2 sau khi Thủ tướng Boris Johnson tái đắc cử hồi tháng 12.2019. Sau đó số liệu lạm phát và doanh số bán lẻ được công bố ngày 19.2 và chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ công bố ngày 21.2. Những số liệu trên sẽ cho thấy liệu nền kinh tế Anh có tăng trưởng tốt trong tháng 1.2020 hay không và nhờ đó sẽ mở ra khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có hạ lãi suất trong thời gian tới hay không. Đầu năm 2020, đồng euro liên tục đi xuống nên dữ liệu kinh tế mới của khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ được theo dõi sát sao, từ đó có thể chỉ ra khả năng biến động của đồng euro trong thời gian tới.