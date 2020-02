Tỷ giá USD đi lên giữa dịch bệnh nCoV

Chốt phiên giao dịch ngày 8.2 (sáng 9.2), trên Kitco chỉ số USD-Index đạt mức 98,7 điểm, tăng thêm 0,2 điểm so với ngày trước đó. Giá đồng bạc xanh trong tuần qua được hỗ trợ do một số chỉ tiêu của nền kinh tế Mỹ được công bố khá tích cực.

Như vậy trong tuần đầu tháng 2, tỷ giá USD đã tăng nhẹ trong bối cảnh dịch bệnh do virus Corona vẫn diễn biến khó lường. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 8.2 ở mức 23.201 đồng/USD, tăng 0,02% so với cuối tuần trước đó và tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng.