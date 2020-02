Giá USD ngày 16.2: Đà tăng chưa dừng trong mùa dịch Covid-19

Cuối tuần tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng ở mức 23.215 đồng/USD. So với cuối tuần trước đó, tỷ giá trung tâm tăng thêm 14 đồng/USD. Giá mua USD tại Vietcombank đứng ở mức 23.145 đồng/USD và bán ra 23.315 đồng, tăng thêm 5 đồng so với cuối tuần trước đó. Giá USD trên thị trường tự do vẫn đang dao động xoay quanh mức 23.230 - 23.260 đồng/USD.