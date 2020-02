Giá USD ngày 10.2: Trong nước đứng yên

Đầu ngày 10.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.211 đồng/USD, tăng thêm 10 đồng so với cuối tuần qua. Tuy nhiên tại một số ngân hàng thương mại, tỷ giá đồng bạc xanh chưa thay đổi. Cụ thể tại ngân hàng Vietcombank, giá USD vẫn đứng yên như cuối tuần qua khi mua vào 23.140 đồng/USD và bán ra 23.310 đồng/USD; tại Eximbank giá cũng giữ nguyên khi mua vào 23.160 đồng/USD và bán ra 23.280 đồng/USD. Tuy nhiên đồng bảng Anh tăng nhẹ 3 đồng khi ngân hàng Eximbank mua vào 29.692 đồng và bán ra 30.116 đồng...

Lúc 8 giờ sáng 10.2, chỉ số USD-Index được Kitco ghi nhận đạt 98,65 điểm, giảm 0,05 điểm so với ngày trước đó. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,0956. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,2887...

Tuần trước, tỷ giá USD đã tăng sau khi nền kinh tế Mỹ có những dấu hiệu thể hiện sự ổn định và vững chắc. Điều này có thể mang lại lợi thế đáng kể của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác. Trong tuần này, thị trường tài chính tiền tệ cũng đang chờ đợi báo cáo lạm phát và doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 1 sẽ lần lượt được công bố vào ngày 13 và 14.2.

Giới đầu tư nhận định doanh số bán lẻ có thể sẽ tăng trưởng với tốc độ ổn định hằng tháng là 0,3%, mặc dù mức tăng trưởng cốt lõi dự kiến sẽ giảm từ 0,7% trong tháng 12.2019 xuống còn 0,14% vào tháng 1 vừa qua.

Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng nhất có thể tác động lớn đến thị trường toàn cầu vẫn là diễn biến của dịch bệnh do virus Corona (nCoV).Các nhà đầu tư vẫn đang xem xét các vấn đề liên quan đến mức độ lây lan của virus nCoV cũng như các biện pháp điều trị mà cơ quan chức năng các nước đang thực hiện để đánh giá tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế.

Sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp vừa qua đã làm giảm tâm lý đầu tư rủi ro khiến thị trường chứng khoán toàn cầu có nhiều phiên lao dốc không phanh. Ngược lại điều này giúp đồng USD tăng.