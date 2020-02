Giá ngoại tệ ngày 15.2: USD tăng khi cung giảm do dịch Covid-19

Ngày 15.2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở 23.215 đồng/ USD . So với đầu năm, tỷ giá trung tâm tăng 65 đồng/USD, tương đương 0,28%. Giá mua USD tại Vietcombank đứng ở mức 23.145 đồng/USD, bán ra 23.315 đồng (tăng 10 đồng/USD so với sáng 14.2). Giá USD tự do tăng 10 đồng, mua vào lên 23.235 đồng/USD, bán ra 23.260 đồng/USD. Chênh lệch tỷ giá mua vào và bán ra nới rộng, hiện ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây cho thấy tâm lý thận trọng trước rủi ro tỷ giá đang gia tăng.