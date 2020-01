Giá USD ngày 19.1: tăng giảm trái chiều sau một tuần

Tỷ giá USD chốt phiên cuối tuần 18.1 tại Vietcomank mua vào 23.075 đồng/USD và bán ra 23.245 đồng/USD. So với cuối tuần trước đó, giá mua đồng bạc xanh của ngân hàng này giảm 5 đồng/USD và tăng 15 đồng/USD ở chiều bán ra. Mức biến động này không quá lớn nên giao dịch trên thị trường vẫn khá trầm lắng.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do lại đi xuống khi suốt tuần qua đã giảm khoảng khoảng 30 đồng/USD ở cả hai chiều mua và bán, từ mức 23.170-23.200 đồng/USD của cuối tuần trước đến nay chỉ còn 23.145-23.165 đồng/USD.

Tuần qua, trên thị trường thế giới đồng euro có nhiều phiên đi lên so với giá USD. Đặc biệt euro tiếp tục xu hướng tăng giá sau khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ tháng 12.2019 chỉ ra số lượng việc làm được tạo ra thấp hơn dự kiến. Đồng tiền này còn được hỗ trợ mạnh mẽ do tâm lý ưa thích đầu tư rủi ro gia tăng nhờ quan hệ thương mại Mỹ-Trung bớt căng thẳng sau khi ký thỏa thuận giai đoạn một. Tuy nhiên euro trên thị trường thế giới đã hạ nhiệt và đóng cửa tuần ở 1,1092 USD/euro, giảm 0,4% so với giá đóng cửa ngày 16.1.