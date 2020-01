Giá USD ngày 21.1: Vẫn giậm chân tại chỗ

Trong nước, đầu ngày 21.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.158 đồng/USD, tăng 3 đồng so với ngày đầu tuần 20.1. Nhưng ngân hàng Vietcombank vẫn giữ nguyên khi mua vào 23.075 đồng/USD và bán ra 23.245 đồng/USD. Riêng đồng euro giảm nhẹ mu,a vào còn 25.309 đồng/euro, bán ra 26.333 đồng/euro, giảm 71 đồng ở chiều mua vào và giảm 73 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.