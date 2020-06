Giá USD ngày 23.6.2020: Đứng yên ở mức thấp

Trong báo cáo thị trường tiền tệ trái phiếu nửa đầu tháng 6 mới công bố, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng tiền đồng là ổn định nhất khu vực và đang tiến sát về mức đầu năm. Cụ thể, tỷ giá trung tâm đến giữa tháng 6 ở mức 23.239 đồng/USD, giảm 22 đồng/USD so với mức cuối tháng 5. Tỷ giá liên ngân hàng và tỷ giá trên thị trường tự do đều đang ở mức thấp hơn tỷ giá trung tâm, lần lượt giao dịch ở mức 23.229 đồng/USD và 23.225 đồng/USD. Trên thị trường tự do, tính từ đầu năm, tỷ giá VND/USD đã giảm 35 đồng/USD. MBS cho rằng, trong khi đồng tiền các nước trong khu vực mất giá khoảng 1 - 5% so với đồng USD tính từ đầu năm thì các yếu tố vĩ mô thuận lợi như mức dự trữ ngoại hối cao hay lạm phát được kiểm soát và sự điều hành hợp lý của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giúp VND giữ vững giá trị.