Giá USD ngày 24.5.2020: Giảm suốt tuần

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần là 23.242 đồng/USD, giảm 21 đồng so với cuối tuần trước. Điều này đẩy giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại cũng trượt dốc trong tuần qua. Chẳng hạn tại Vietcombank, tỷ giá USD được giao dịch 23.160 – 23.370 đồng/USD, giảm 80 đồng so với cuối tuần trước; Eximbank giao dịch 23.210 – 23.390 đồng/USD, giảm 60 đồng... Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch là 23.300 – 23.340 đồng/USD, giảm 30 đồng.