Giá USD ngày 25.8.2020: Giảm mạnh trên thị trường tự do

Sáng 25.8, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.211 đồng/USD, giảm 1 đồng so với ngày hôm trước. Hầu hết các ngân hàng thương mại tiếp tục giữ nguyên giá USD như Vietcombank vẫn giao dịch ở mức 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá giao dịch 23.080 - 23.250 đồng/USD. Riêng Vietinbank giảm 5 đồng xuống 23.081 - 23.261 đồng/USD...

Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do giảm mạnh 40 - 50 đồng ở chiều mua vào còn 23.180 đồng/USD và giảm 20 đồng ở chiều bán ra còn 23.250 đồng/USD so với ngày trước đó. Như vậy, chỉ sau 2 phiên đầu tuần, giá USD trên thị trường tự do đã sụt 30 đồng ở chiều bán ra và giảm đến 60 - 70 đồng ở chiều mua vào.

Cán cân thương mại từ đầu năm đến giữa tháng 8 của Việt Nam thặng dư lên tới 10,1 tỉ USD, cao hơn 3 lần so với cùng kỳ 2019. Theo Công ty chứng khoán SSI, nguồn cung ngoại tệ khá dồi dào khi Ngân hàng Nhà nước liên tục mua vào ngoại tệ từ đầu tháng 8 đến nay. Tỷ giá USD do các ngân hàng thương mại niêm yết không đổi ở mức 23.060 - 23.270. Cung cầu ngoại tệ trong nước vẫn thuận lợi, tỷ giá dự kiến sẽ tiếp tục đi ngang trong thời gian tới.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index đầu ngày 25.8 đạt 93,27 điểm, tăng nhẹ 0,05 điểm so với phiên trước đó. Đồng USD đã phục hồi từ cuối tuần qua khi các nhà đầu tư kỳ vọng về việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Jerome Powell - sẽ tiếp tục nhắc lại sự ủng hộ đối với chính sách nới lỏng tiền tệ hơn nữa trong bài phát biểu vào ngày 27.8 tới.