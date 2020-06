Giá USD ngày 26.6.2020: Sụt giảm đều trên các thị trường

Ngày 26.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng, lên 23.232 đồng/USD . Giá mua USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mức 23.175 đồng/USD, bán ra 23.650 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng thương mại có giá mua USD ở mức thấp hơn Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước từ 60 – 90 đồng/USD, Vietcombank mua vào với giá 23.085 – 23.115 đồng/USD, bán ra 23.295 đồng/USD; Eximbank mua với giá 23.120 đồng/USD, bán ra 23.290 đồng/USD… Trên thị trường liên ngân hàng chiều ngày 25.6, các ngân hàng giao dịch USD với mức giảm 11 đồng, xuống còn 23.205 đồng/USD. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do vẫn giao dịch ảm đạm nên đứng ở mức giá 23.185 đồng/USD ở chiều mua vào, bán ra 23.210 đồng/USD.

Nguồn ngoại tệ trên thị trường hiện nay khá dồi dào làm cho giá USD tiếp tục sụt giảm, cán cân thương mại thặng dư 170 triệu USD trong nửa đầu tháng 6. Theo số liệu Tổng cục hải quan, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 (từ ngày 1 – 15.6) đạt 20,57 tỉ USD, tăng 3,3% (tương ứng tăng 651 triệu USD) so với nửa cuối tháng 5. Trong đó tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 10,37 tỉ USD, giảm 5,3% (tương ứng giảm 578 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5; trị giá hàng hóa nhập khẩu đạt 10,2 tỉ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 1,23 tỉ USD) dẫn đến thặng dư 170 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15.6, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 217,36 tỉ USD, giảm 2,3% (tương ứng giảm 5,11 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2019, trong đó tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 110,56 tỉ USD, giảm nhẹ 0,7% (tương ứng giảm 777 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019, nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 106,81 tỉ USD, giảm 3,9% (tương ứng giảm 4,34 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2019. Do đó, mức thặng dư cán cân thương mại khoảng 3,75 tỉ USD.