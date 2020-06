Giá USD ngày 28.6.2020: Giảm nhẹ sau một tuần

Chốt cuối tuần, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.232 đồng/USD, giảm 2 đồng so với cuối tuần trước đó. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động khác nhau. Chẳng hạn tại Vietcombank, giá USD hiện ở mức 23.090 - 23.300 đồng/USD, giảm 10 đồng so với cuối tuần trước; Vietinbank giảm 12 đồng còn 23.120 - 23.300 đồng/USD. Riêng Eximbank giữ nguyên giá giao dịch USD là 23.120 - 23.290 đồng/USD như cuối tuần trước... Giá USD trên thị trường tự do cũng giảm 10 - 20 đồng sau một tuần, còn 23.180 - 23.210 đồng/USD.