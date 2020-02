Giá USD ngày 4.2: Tiếp tục đi lên

Sáng 4.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đầu ngày là 23.206 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày trước đó. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD cũng gia tăng. Cụ thể ở Vietcombank, giá mua lên 23.170 đồng/USD, bán ra 23.340 đồng/USD, tăng thêm 35 đồng so với ngày 3.2. Tương tự tại Eximbank, tỷ giá cũng tăng thêm 25 đồng ở chiều mua và tăng 35 đồng ở chiều bán ra, lần lượt là 23.190 - 23.320 đồng/USD.