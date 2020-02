Giá USD ngày 3.2: Tăng trong cơn bão dịch cúm virus Corora

Vào lúc 7 giờ 30 sáng nay 3.2, chỉ số USD-Index trên Kitco tăng thêm 0,7 điểm lên 97,45 điểm. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,1091. Ngược lại, tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,20% xuống 1,3185 và tỷ giá USD so với yen Nhật cũng giảm 0,04% xuống 108,43.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 3.2 là 23.201 đồng/USD, tăng thêm 5 đồng so với cuối tuần qua. Nhưng hầu hết các ngân hàng đều giữ nguyên tỷ giá USD so với cuối tuần trước như Vietcombank mua vào 23.135 đồng/USD và bán ra 23.305 đồng/USD; Eximbank mua vào 23.165 đồng/USD và bán ra 23.285 đồng/USD...