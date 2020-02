Không lo 'cháy' thực phẩm do vi rút Corona

Hà Nội: Rau thịt dồi dào, giá không tăng

Sài Gòn khó nói chuyện hết hàng đến mức phải mua dự trữ như các vùng bão lũ. Nhưng với dịch bệnh Corona này, hạn chế tối đa không đi đến nơi đông người càng ít càng tốt Ông bà Thái Thành (ngụ đường Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM) Bức ảnh chia sẻ được cho là chụp khu dành cho hàng rau củ quả của siêu thị BigC tại Hà Nội với các khay, kệ, giá hàng trống trơn. Một tiểu thương chia sẻ bức ảnh này cho hay không rõ ảnh chụp siêu thị nào nhưng khu vực Đa Tốn (H.Gia Lâm) nhà chị, một số nhu yếu phẩm như rau củ quả, mì tôm có khan hiếm. Muốn nhập về thêm để bán nhưng các đầu mối đều nói không có mà giao hàng.

Trao đổi với Thanh Niên , ông Trần Duy Đông, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), cho biết lãnh đạo của chuỗi siêu thị BigC khẳng định không có chuyện thiếu hàng, cháy hàng đối với các loại thực phẩm như thịt, rau, củ quả. Ngoại trừ khẩu trang, nước sát khuẩn đúng là đang thiếu một chút do nhu cầu mấy ngày qua tăng đột biến. Tuy nhiên, Vụ đang kết nối cho 44 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang , thiết bị y tế để bổ sung mặt hàng này cho BigC và hệ thống của Saigon Co.op.

Khảo sát tại các siêu thị, chợ trong sáng qua 2.2 cho thấy các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm vẫn rất phong phú, giá cả phải chăng. Thậm chí, nhiều mặt hàng đang có chiều hướng giảm giá. Cụ thể, từ 1.2, Công ty cổ phần CP chi nhánh Hải Dương đã chính thức giảm giá bán thịt heo thương phẩm đồng loạt 1.500 đồng/kg cho tất cả các loại. Tại các chợ dân sinh Quỳnh Mai (Q.Hai Bà Trưng), Thái Hà (Q.Đống Đa), Trung Kính (Q.Cầu Giấy), rau cần 14.000 -15.000 đồng/mớ; rau cải 15.000 đồng/mớ; rau muống 10.000 đồng/mớ; cải cúc 4.000 đồng/mớ; su hào 15.000 đồng/củ; súp lơ 25.000 đồng/cái. Thịt bò 350.000 đồng/kg, thịt heo 200.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại chợ An Khánh, H.Hoài Đức, giá nhiều loại rau rẻ hơn cả cận tết, nguồn cung dồi dào. Cải ngọt 30.000 đồng/kg; 1 mớ rau muống to vẫn 10.000 đồng... Riêng giá thịt gà vẫn duy trì mức khá cao như dịp cận tết, với gà mái 130.000 đồng/kg; gà trống 155.000 đồng/kg (gà lông); thịt heo vẫn duy trì mức giá tương tự những ngày sát tết, 150.000 đồng/kg thịt chân giò; thịt ba chỉ 160.000 đồng/kg...

Nhiều người tiêu dùng cho biết vào siêu thị mua trữ mì gói để giảm đi siêu thị trong mấy ngày tới Ảnh: Ng.Ng

Trong các siêu thị cũng tương tự. Ghi nhận tại siêu thị Vinmart Minh Khai ngày 2.2, người tiêu dùng đến mua lương thực, thực phẩm trong ngày cuối tuần tăng cao hơn bình thường. Các mặt hàng thực phẩm, rau xanh đa chủng loại được bày kín trên các kệ hàng, hoàn toàn không xảy ra tình trạng thiếu hụt như đồn thổi. Giá cả rau xanh vẫn giữ nguyên so với trước tết được siêu thị niêm yết áp dụng từ 17.1 - 9.2. Đơn cử, rau muống 23.100 đồng/kg; mồng tơi 29.500 đồng/kg; bí xanh 22.200 đồng/kg; cà chua 24.200 đồng/kg; su su 12.700 đồng/kg; cải thảo 18.500 đồng/kg; riêng bắp cải giảm 24%, còn 9.500 đồng/kg. Các loại thực phẩm tươi sống khác cũng không có sự thiếu hụt, ngoại trừ kệ hàng thịt heo ít hơn với các thực phẩm khác. Giá thực phẩm không tăng đột biến, như: thịt bò vai giá 299.000 đồng/kg; thăn bò 339.900 đồng/kg; thịt heo mông 195.000 đồng/kg; ngao trắng 28.000 đồng/kg; thịt vịt 136.000 đồng/kg; đùi gà 123.000 đồng/kg...

TP.HCM: Mua để hạn chế đi chợ nhiều lần

Ông Trần Duy Đông, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), cho hay: "Với hàng nông thủy sản, cơ quan quản lý còn đang phải tìm cách để tăng tiêu thụ thêm ở thị trường trong nước và các thị trường xuất khẩu thay thế thị trường Trung Quốc , nên càng không có chuyện thiếu". Tại TP.HCM, nhiều người có xu hướng mua thực phẩm cho cả tuần để tránh phải đi chợ, siêu thị nhiều lần. Siêu thị Co.op Mart Lữ Gia (Q.11) chưa tới giờ trưa hôm qua 2.2, kệ rau xanh hầu như trống trơn. Loạt các rổ nhựa xanh lớn đựng các loại rau củ ngày thường đầy ắp nay trống trơn, còn chỏng chơ 1 cái bắp cải, vài ba trái bí đỏ, hai trái bí xanh, một ít cà chua và không có hành lá, rau ngò, các loại rau thơm, rau muống, cải… Tương tự, tại quầy thực phẩm tươi sống chỉ còn một khay đựng thịt heo xay tầm 2 kg, giá 159.000 đồng/kg và miếng nạc đùi bò Úc cũng khoảng 2 kg, giá 330.000 đồng/kg. Theo nhân viên bán hàng, sáng nay khách hàng mua nhanh và mua rất sớm nên đến tầm 10 giờ siêu thị đã hết sạch thịt heo.

Tại siêu thị BigC Tô Hiến Thành (Q.10), tình hình khá hơn, thịt heo còn một số loại như cốt lết, nạc mông và thịt xay. Các loại ba rọi (179.000 đồng/kg) và sườn non (235.000 đồng/kg) đều hết sạch. BigC đang bán nhiều thịt đông lạnh nhập, chủ yếu là thịt bò, đùi, cánh gà và một ít thịt heo. Do thịt heo tại các siêu thị khác hết, nên người tiêu dùng đổ về BigC mua thịt khá nhiều. Quầy thịt không lúc nào ngớt người lựa, chờ cân. Tại tủ thịt mát Meat Deli trong BigC Tô Hiến Thành cũng chỉ còn vài ba hộp. Riêng thịt ba rọi, thịt sườn non, theo nhân viên bán hàng là hết từ sáng. Hai ông bà Thái Thành (ngụ đường Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM) đang mua hàng tại đây cho biết: “Sài Gòn khó nói chuyện hết hàng đến mức phải mua dự trữ như các vùng bão lũ. Nhưng với dịch bệnh Corona này, hạn chế tối đa không đi đến nơi đông người càng ít càng tốt”. Ông Thành cũng giới thiệu “có chút hiểu biết” về y tế do trước đây từng là bác sĩ quân y. Ông nói: “Nhiều nhà đi mua trữ lương thực, thực phẩm để ít đi ra ngoài trong vài tuần tới, chứ không phải sợ hết hàng mà đi mua gom. Một loại vi rút mà khi chưa có vắc xin phòng chống, không nên chủ quan và coi thường được”.

Không chỉ mua thực phẩm tươi, trưa 2.2, tại BigC, rất nhiều người tìm mua các loại mì gói, mỗi người mua hơn 2 thùng khiến một số kệ chứa mặt hàng này trống hoác. Nhân viên liên tục tiếp mì lên kệ và cho biết, do người mua lấy hàng nhanh chứ các loại mì, bún, phở ăn liền không hụt hàng.

Theo đại diện BigC, siêu thị có nguồn hàng dự trữ, thay thế nhanh để tránh tối đa việc trống quầy kệ. “Nếu có xảy ra hiện tượng trống quầy hàng, chỉ cục bộ tại một vài nơi và được khắc phục sau đó. Nguyên tắc của chúng tôi là dự trữ và điều tiết nguồn hàng phong phú nhất có thể, tránh tối đa bị động, hụt hàng”, vị này thông tin.