Khẩu trang y tế, nước sát khuẩn vẫn khó mua

Chạy vòng vòng không mua được

Trưa 2.2, nhiều người dân tại TP.HCM tiếp tục tìm mua khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, nước muối xịt mũi… nhưng đều nhận được cái “lắc đầu” của người bán. Trục đường Hai Bà Trưng (Q.1) là khu vực có hệ thống cửa hàng nhà thuốc sầm uất trên địa bàn TP.HCM như Long Châu, Mỹ Châu… đều không còn khẩu trang, nước rửa tay. Một số nhà thuốc còn dán hẳn cả thông báo phía trước “Cửa hàng hết khẩu trang. Xin cảm ơn!”, “Cửa hàng hết nước rửa tay. Xin cảm ơn!”.

Bà Lan (25 tuổi, nhà ở Q.Tân Phú, TP.HCM) cho biết cách đây vài hôm mua được 1 hộp khẩu trang y tế nhưng hôm qua thấy thông tin dịch bùng phát muốn mua thêm. Thế nhưng bà đi vòng vòng khoảng 10 nhà thuốc ở Q.Tân Phú qua Q.10 mà vẫn mua được. Bà Lan lo lắng: “Ngày mai con gái tôi chính thức đi học lại sau kỳ nghỉ tết mà không có những dụng cụ này mang theo nên đành phải cho cháu ở nhà, chứ lỡ lây bệnh thì tội nó”.

Nhiều người lựa khẩu trang vải khi không mua được khẩu trang y tế ở nhà thuốc Ảnh: T.Xuân

Do tìm mua khẩu trang y tế không có, nhiều người tìm mua khẩu trang vải. Tại khu vực chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), một khách hàng nữ dẫn con gái nhỏ đi cùng lựa hơn 10 cái khẩu trang vải các loại cho trẻ em, người lớn và cả những chiếc chống nắng (trùm nguyên mặt) giá hơn 150.000 đồng. Người đàn ông bán hàng báo giá khẩu trang trẻ em từ 10.000 - 15.000 đồng/cái tùy theo vải, loại vải 3D in hình đẹp giá 15.000 đồng/cái; khẩu trang người lớn chỉ đủ chụp miệng và mũi giá 10.000 đồng/cái, loại to che cả tai lên 15.000 đồng/cái… Có 2 người nói tiếng Hoa cũng trao đổi với người bán hàng và lựa chọn những khẩu trang vải tại đây.

Người đàn ông nói tiếng Hoa lựa khẩu trang ở một sạp chợ Bà Chiểu sáng 2.2 Ảnh: T.Xuân

Khẩu trang không nhãn mác, xuất xứ... hoành hành

Đường Nguyễn Giản Thanh (Q.10, TP.HCM) nơi quy tụ nhiều cửa hàng bán dụng cụ y tế hầu hết không mở cửa từ cách đây 2 ngày. Một số người bán khẩu trang lưu động dọc hai bên đường mấy ngày trước cũng không còn. Một số người tìm đến đây tụ tập trước cửa hàng dụng cụ y tế Như Ý (35 Nguyễn Giản Thanh, Q.10, TP.HCM) khi cơ quan quản lý thị trường đang lập biên bản cửa hàng có khoảng 1.000 khẩu trang mà không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng bán khẩu trang không xuất trình được hóa đơn chứng từ trưa 2.2 Ảnh: T.Xuân

Ông Nguyễn Văn Bách - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết Cục Quản lý thị trường thành phố đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát và phối hợp lực lượng chức năng phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp trên địa bàn thành phố từ ngày 31.1 đến ngày 1.2 và đã ghi nhận một số tình hình trên thị trường. Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp Công an P.15, Q.10 tiến hành kiểm tra Cửa hàng dụng cụ y tế Gia Hân (89CT đường Tam Đảo, P.15, Q.10) và đã tạm giữ 11 thùng khẩu trang không có hóa đơn, chứng từ, không có nhãn hàng hóa theo quy định, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Mỗi thùng có 600 cái, tổng cộng 6.600 cái khẩu trang y tế loại 4 lớp với giá niêm yết 2.500 đồng/cái, tổng giá trị 16,5 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 10 có phối hợp với Đội 3 Phòng PC 03 kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị y tế Thời Thanh Bình (7A/5/32 đường Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM) ghi nhận dấu hiệu vi phạm về nhãn và số lượng 94.000 cái khẩu trang hiệu Medical (loại 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp) do Công ty TNHH Thiết bị y tế Thời Thanh Bình sản xuất theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển không đúng quy định để xử lý. Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp Công an P.14, Q.10 kiểm tra Công ty TNHH Thiết bị y tế Hoàng Kim (383 đường Tô Hiến Thành, P.14, Q.10) đang kinh doanh khẩu trang y tế không hóa đơn chứng từ và đội đã tạm giữ 62 hộp khẩu trang 4 lớp có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt để xử lý theo quy định (mỗi hộp 50 cái, tương đương 3.100 cái).

Khan hiếm vì tâm lý tích trữ dùng dần

Theo ông Nguyễn Văn Bách, qua báo cáo từ các Đội Quản lý thị trường trong 2 ngày (31.1 và 1.2), do tình hình sau Tết Nguyên đán các cơ sở sản xuất khẩu trang công nhân còn đang nghỉ, chưa khai trương hoạt động trở lại bình thường, dẫn đến tình trạng tại các địa điểm bán khẩu trang chưa đặt được hàng mới, chỉ bán hàng còn tồn, nhưng số lượng ít, thậm chí nhiều nơi đã hết hàng. Các điểm còn khẩu trang thì số lượng hạn chế, có nơi chỉ bán lẻ cho khách hàng để duy trì cho đến khi đặt mua lô hàng mới nhằm tránh tình trạng khan hiếm cục bộ trong lúc tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp (virus Corona) đang xảy ra. Trước tình hình này một số người tiêu dùng hoang mang, tâm lý sợ bị lây lan dịch bệnh virus Corona nên đi mua quá nhiều khẩu trang y tế tạo thêm sự khan hiếm, làm bất ổn cho thị trường. Một số nhà thuốc tây, gần đây có xuất hiện đối tượng đi mua gom hàng từ 10 hộp khẩu trang trở lên. Các đối tượng này tự xưng là đại diện doanh nghiệp mua cho công nhân, sau đó bán sang tay để nâng giá kiếm lời. Sau khi phát hiện, các nhà thuốc đã cảnh giác và hiện tại không bán cho các đối tượng này. Mặt khác, các nhà thuốc tây cam kết thực hiện niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, không găm hàng, đầu cơ, nâng giá quá mức; cùng các cơ quan chức năng bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Từ ngày 31.1, các Đội Quản lý thị trường đã tiến hành ngay việc nắm tình hình và tuyên truyền đến các điểm kinh doanh các mặt hàng dụng cụ y tế cụ thể là khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay... không lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, tăng giá, đưa ra thị trường các loại khẩu trang nhập lậu, giả, kém chất lượng. Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khẩu trang y tế và người dân cảnh giác, không vì lợi ích riêng mà tiếp tay cho các đối tượng đầu nậu gây bất ổn tình hình thị trường. Đồng thời khuyến cáo người dân yên tâm, nhà nước có nhiều giải pháp để cung ứng đủ khẩu trang y tế cho người tiêu dùng.