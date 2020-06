Giá USD ngày 9.6.2020: Trượt dốc khi chứng khoán đi lên

Sáng nay (9.6), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.232 đồng/USD, giảm 8 đồng so với ngày trước đó. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng đồng loạt đi xuống. Vietcombank giảm 20 đồng còn 23.110 – 23.320 đồng/USD; Eximbank cũng giảm 20 đồng xuống 23.130 – 23.300 đồng/USD...

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 197,03 tỉ USD, giảm 2,85% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 100,12 tỉ USD, giảm nhẹ 1% và nhập khẩu đạt 96,91 tỉ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Hải quan, hoạt động xuất khẩu trong tháng 5 đã có diễn biến tích cực hơn so với tháng 4. Đồng thời, giá trị xuất khẩu tháng 5 sang nhiều thị trường chủ lực của Việt Nam đồng loạt tăng như Mỹ tăng 700 triệu USD; EU tăng 502 triệu USD; ASEAN tăng nhẹ 22,8 triệu USD... Đây là dấu hiệu tích cực cho quá trình hồi phục kinh tế của Việt Nam.