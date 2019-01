Giá USD tự do thấp hơn giá ngân hàng

Giá mua USD trên thị trường tự do giảm mạnh hơn so với giá bán, với mức giảm 30 đồng, còn 23.180 đồng/USD; giá bán giảm 25 đồng, còn 23.210 đồng/USD. Giá mua USD trên thị trường tự do thấp hơn giá mua USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước 20 đồng/USD, ở mức 23.200 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 4 đồng, còn 22.875 đồng/USD. Giá USD của các ngân hàng thương mại ổn định ở mức 23.155 đồng, giá bán 23.245 đồng.