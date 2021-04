Giá vàng hôm nay 16.4.2021: Tăng vọt bất chấp chứng khoán Mỹ lên đỉnh

Sáng 16.4, ngân hàng Eximbank công bố giá mua vàng miếng là 55,2 triệu đồng/lượng và bán ra 55,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so với cuối hôm qua. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, giá mua vào là 55,1 triệu đồng/lượng và bán ra 55,48 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC cộng 170.000 đồng ở chiều mua vào và cộng 180.000 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang ở mức 1.762,7 USD/oucne, tăng hơn 22 USD so với ngày hôm qua. Kim loại quý hồi phục do đồng USD sụt giảm và giá dầu tăng mạnh. Đồng bạc xanh suy yếu nhanh sau bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với định hướng ngân hàng trung ương này sẵn sàng để lạm phát tăng cao hơn đang hỗ trợ cho giá vàng . Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng giảm 8 điểm cơ bản xuống dưới mức 1,56% cũng khiến vàng hưởng lợi. Đồng thời, doanh số bán lẻ trong tháng 3 của Mỹ bật tăng 9,8% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với dự báo chỉ ở mức 6,1% mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo. Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng vọt trong bối cảnh nước Mỹ triển khai gói kích thích kinh tế 1.900 tỉ USD. Bên cạnh đó, một báo cáo khác của Bộ Lao động cho thấy nước Mỹ tuần vừa qua có 576.000 người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, thấp hơn so với ước tính 710.000 của các nhà kinh tế Dow Jones và cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 3.2020 trở lại đây. Các thông tin trên cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục được duy trì mở cửa và phục hồi tích cực.