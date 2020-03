Giá vàng ngày 1.3: ‘Bốc hơi’ gần 4 triệu đồng trong tuần

Vàng SJC chốt phiên cuối tuần tại TP.HCM ở mức mua vào 45 triệu đồng/lượng và bán ra 45,8 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 200.000 đồng ở chiều bán ra so với đầu ngày 29.2. Tuy nhiên nếu so với giá cuối tuần trước đó vẫn còn đứng trên mức 46 triệu đồng/lượng thì vàng miếng SJC đã giảm xuống 250.000 đồng/lượng. Tương tự, giá vàng tại Doji ở Hà Nội chốt tuần bằng giá mua 44,9 triệu đồng/lượng và bán ra 45,9 triệu đồng/lượng, giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều bán ra nhưng giảm mạnh đến 750.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.