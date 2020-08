Giá vàng ngày 13.8.2020: Vẫn 'neo' trên 56 triệu đồng/lượng

Mở cửa thị trường sáng nay (13.8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua bán vàng miếng là 52,9 - 56,22 triệu đồng/lượng, tăng thêm 340.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 160.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm trước. Chênh lệch giá mua - bán của SJC hiện tại là 3,32 triệu đồng, thấp hơn mức 4 triệu đồng của ngày hôm trước nhưng vẫn là đỉnh cao từ trước đến nay. Tương tự, hệ thống cửa hàng Doji tại Hà Nội giao dịch vàng miếng 53,5 - 55,9 triệu đồng/lượng, tăng thêm 200.000 đồng ở chiều mua vào so với cuối ngày trước đó nhưng giữ nguyên giá bán ra. Chênh lệch giá mua và bán của Doji cũng ở mức cao với 2,4 triệu đồng/lượng, cao gấp đôi so với một tuần trước.