Xuất khẩu đá quý, kim loại quý đạt gần tỉ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu đá quý , kim loại quý và sản phẩm của Việt Nam sang các thị trường 6 tháng đầu năm nay đạt 909,21 triệu USD, tăng 58,1% so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ riêng trong tháng 6, xuất khẩu các sản phẩm này tăng mạnh đạt 338,48 triệu USD, tăng 23% so với tháng 5 và tăng 7,6% so với tháng 6.2019.