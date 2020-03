Giá vàng ngày 23.3: Giảm nhẹ, SJC vẫn cao hơn thế giới 4 triệu đồng/lượng

Ngày 23.3, giá vàng miếng SJC Tập đoàn Doji giảm giá bán vàng miếng 150.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua, còn 46,35 triệu đồng/lượng; nhưng giá mua vào tăng 100.000 đồng/lượng, lên 45,9 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tiếp tục có những biến động khó lường vào đầu ngày 23.3. Mở cửa thị trường châu Á, kim loại quý đã tăng mạnh lên gần 10 USD/ounce so với giá cuối tuần qua, lên gần 1.510 USD/ounce. Sau đó, giá lao thẳng xuống mức 1.483 USD/ounce (giảm 27 USD/ounce) rồi gắng gượng tăng lại mức 1.499 USD/ounce, giảm khoảng 1 USD/ounce so với giá cuối tuần qua.

Sự ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 đang lan khắp nước Mỹ khi các cửa hàng treo bảng đóng cửa ở nhiều bang Ohio, Louisiana, Delaware, New York, California, Illinois, Connecticut và New Jersey. Vào Chủ nhật, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết trên Fox News rằng dự luật cứu trợ kinh tế đang được Quốc hội Mỹ hoàn thiện sẽ bao gồm khoản thanh toán 3.000 USD một lần cho các gia đình và cho phép Cục Dự trữ liên bang tận dụng tới 4.000 tỉ USD thanh khoản để hỗ trợ nền kinh tế