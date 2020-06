Giá vàng ngày 24.6.2020: Tăng lên đỉnh 8 năm

Giá vàng thế giới ngày 24.6 tăng thêm 15 USD/ounce so với giá chiều qua, lên 1.773 USD/ounce. Đây là mức cao nhất của giá vàng trong 8 năm qua. Lực mua vàng trên thị trường tăng cao trong những ngày qua và giá vàng đang tiến sát mức 1.800 USD/ounce.

Vàng tăng giá bất chấp nhưng thông tin Mỹ công bố khả quan. Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter cho biết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc “vẫn rất đúng hướng”, thông tin này trái ngược với tuyên bố của cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro cho rằng thỏa thuận đã chấm hết. Mỹ công bố số liệu trong lĩnh vực sản xuất tháng 6 ở mức 49,6 điểm, cao hơn so với tháng 5 chỉ ở mức 39,8 điểm nhưng thấp hơn kỳ vọng ở mức 50 điểm.

Thế nhưng theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thương mại toàn cầu trong quý 2 sẽ giảm khoảng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong quý 1 mức giảm là 3%. Nguyên nhân do tác động của đại dịch Covid-19 và các biện pháp hạn chế ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các nhà đầu tư hiện lựa chọn vàng làm nơi trú ẩn do lo ngại dịch bệnh bùng phát lần 2 trước những con số lây nhiễm và tử vong gia tăng.